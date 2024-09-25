Прирост производительности в этом поколении оказался незначительным

Как сообщает популярный ресурс Wccftech со ссылкой на данные опроса 3DCenter, более половины пользователей ресурса, принявших участие в исследовании, значительную часть которых составляют компьютерщики и ПК-энтузиасты, считают процессоры AMD Ryzen 9000 «посредственными». Еще почти 24% относятся к новому поколению CPU Zen 5 негативно. Положительные впечатления от Ryzen 9000 остались только у 21%.

Эксперты отмечают, что Ryzen 9000 критикуют как за их стоимость, так и за крайне незначительный рост производительности по сравнению с Ryzen 7000, особенно если говорить об игровых сценариях использования. Похоже, геймерам придется ждать Ryzen 9000X3D, а их релиз ожидается не раньше первого квартала 2025 года. По мнению ряда обозревателей и техноблогеров, менять Ryzen 7000 на Ryzen 9000 нет никакого смысла – линейка получилась наиболее бессмысленной и «проходной» за все время, прошедшее с момента появления архитектуры Zen и бренда Ryzen.

Провели собственный опрос касательно новых процессоров AMD и непосредственно на Wccftech. На момент написания данной заметки впечатления аудитории о Ryzen 9000 можно охарактеризовать как смешаннные, с уклоном в сторону скорее разочарования, чем удовлетворения.