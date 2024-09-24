Они дорожают вслед за новыми авто

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на информацию, полученную от дилеров и других источников, в России ожидается увеличение стоимости автомобилей не только на первичном, но и на вторичном рынке. Транспортные средства с пробегом традиционно дорожают вслед за новыми машинами, и нынешняя ситуация с увеличением утилизационного сбора – не исключение.

Влияют на цены на авторынке и другие факторы: политика Центробанка РФ, курсы валют, санкции, логистическая обстановка, баланс спроса и предложения, и так далее. Ранее, по данным «Автостата», подержанные автомобили на российском рынке на протяжении почти шести месяцев дешевели, но, как ожидают эксперты, грядущее подорожание, вероятно, полностью перекроет ранее наблюдавшееся снижение цен. Увеличивается и стоимость владения машинами – в частности, запчасти для многих популярных в России китайских авто за последний год подорожали на десятки процентов. Не становится доступнее и бензин. В подобных условиях многие потенциальные покупатели предпочитают отказываться от приобретения авто и пользоваться услугами каршеринга, такси или общественного транспорта.