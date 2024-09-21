Им будет присваиваться рейтинг "от 15 лет" или даже "от 18 лет"

Как сообщают СМИ и тематические интернет-ресурсы, в Австралии ужесточат рейтинговую возрастную классификацию видеоигр — теперь любые проекты, содержащие в себе элементы азартных игр, включая лутбоксы или гача-механики, будут относиться к возрастной категории «от 15 лет». Продукты же с имитацией азартных игр, например, с казино или покером, будут получать рейтинг «от 18 лет» — их продажа несовершеннолетним потребителям будет запрещена. Таким образом, условная Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games получила бы именно такой рейтинг из-за наличия в ней покера.

Согласно сообщению местного регулятора, новые правила начнут действовать с 22 сентября 2024 года и коснутся всех платформ – компьютеров и ноутбуков, консолей (включая портативные), смартфонов, планшетов и так далее. Обратной силы нововведение иметь не будет – проще говоря, рейтинги уже вышедших игр пересматривать не станут.

Некоторые исследования подтверждают, что механики монетизации с элементами азартных игр заставляют часть игроков тратить больше денег на игры, чем если подобные механики не используются. Иногда подобные геймеры тратят даже больше разумного – в первую очередь, это касается людей, склонных к лудомании и другим патологическим зависимостям.