В отличие от представившей подобную новинку Huawei

Как сообщает китайское издание South China Morning Post, компании Xiaomi и Honor не испытывают технических сложностей с возможностью выпуска складываемых втрое смартфонов и даже обладают соответствующими патентами. Тем не менее, фирмы пока не планируют выпускать подобный аппарат, в отличие от Huawei, представившей премиальную модель Mate XT стоимостью около 2800 долларов США.

Спрос на Mate XT оказался неожиданно высоким и цены на смартфон в некоторых магазинах скакнули вверх на 100-200% от рекомендованных. Несмотря на то, что складные мобильные устройства по-прежнему являются нишевыми, а не массовыми, их продажи постепенно растут. Эксперты IDC считают, что складные смартфоны с функциями искусственного интеллекта и нейросетей будут продаваться все лучше – по крайней мере, на китайском рынке. При этом руководство той же компании Honor ранее сообщало, что время для релиза инновационных продуктов вроде смартфона, способного благодаря использованию гибких компонентов буквально сворачиваться в трубку, будет тщательно подбираться с учетом различных рыночных и не только рыночных факторов.