Система монетизации видеосервиса становится все более навязчивой

Как сообщает The Verge, видеосервис Youtube начал показывать рекламу при постановке видео на паузу — ранее она демонстрировалась лишь небольшой части пользователей, в тестовом формате. В настоящий момент такая реклама по-прежнему показывается не всем, но ее аудитория значительно увеличилась. При этом о высокой прибыльности данного формата в корпорации Google узнали еще в первой половине 2023 года.

Менеджер по коммуникациям YouTube Олува Фалодун заявил о позитивной реакции на нововведение со стороны как рекламодателей, так и зрителей. И если с рекламодателями все понятно, то реакция пользователей оказалась далеко не столь однозначной, как пытаются представить в компании. Интернет-сообщество в целом не сильно любит рекламу, что подтверждается распространенностью расширений для браузеров, ее блокирующих. А когда реклама становится навязчивой, раздражающей и появляющейся везде, где только можно, нелюбовь к ней только усиливается. Остается надеяться, что Youtube сможет найти баланс между монетизацией и интересами пользователей. Благо, функцию рекламы на паузе успешно используют и некоторые другие сервисы, например, Hulu и AT&T.