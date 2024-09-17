Дело здесь не только в увеличении себестоимости.

В Digital Foundry высказали и аргументировали предположения по поводу того, почему корпорация Sony не стала устанавливать в игровую консоль PlayStation 5 Pro более производительный процессор, чем в базовую версию PlayStation 5. Одна из причин очевидна – увеличение себестоимости устройства. Но ей дело не ограничивается. По мнению экспертов, замена CPU могла бы потребовать изменения схемы охлаждения консоли, а также вызвать другие проблемы с совместимостью. К тому же, PS5 Pro в принципе не предназначена (в отличие от мощных конфигураций ПК) для того, чтобы играть со сверхвысокой частотой кадров. А для режимов 60 FPS и 30 FPS практически всегда хватает и процессора на основе архитектуры Zen 2.

Релиз консоли Sony PlayStation 5 Pro запланировал на 7 ноября. Рекомендованная стоимость устройства составляет 700 долларов или 800 евро. Ожидается, что модель предложит уровень производительности, схожий с предоставляемым игровыми ПК, оснащенными видеокартой AMD Radeon RX 7700 XT. Это в сценариях с классическим рендерингом. В сценариях же с трассировкой лучей приставка должна проявлять себя еще лучше, поскольку ее GPU оснащен RT-ядрами, использующимися не в чипах RDNA 3, а в более современных решениях RDNA 4.