Игры Rockstar Games традиционно привлекают внимание как игроков, так и профильных изданий, и часто становятся хитами

По мнению команды популярного ресурса Wccftech, одним из основных стимулов для геймеров приобрести консоль Sony PlayStation 5 Pro может стать ожидающийся в следующем году релиз игры Grand Theft Auto VI от Rockstar Games. Проекты компании, в особенности, относящиеся к серии GTA, традиционно привлекают значительное внимание геймеров и игровой прессы, и, как правило, становятся хитами.

Еще одна характерная черта игр от Rockstar Games – это обилие в них технологических и графических новшеств, а следовательно, высокие системные требования. Скорее всего, возможностей базовой версии PlayStation 5 будет недостаточно для того, чтобы в GTA 6 можно было играть одновременно и с высокими настройками графики с трассировкой лучей, и с 60 FPS. А как показывают исследования, для большинства любителей видеоигр частота смены кадров даже важнее, чем качество изображения. Именно выход знаковых игр часто становится для геймеров поводом обновить конфигурацию ПК или приобрести новую консоль. И GTA 6 соответствует всем критериям подобных игр. Кстати, существует вероятность, что, спустя год стоимость PS5 Pro будет стоить на 50-100 долларов дешевле, чем сейчас – на высокую цену жаловались многие пользователи.