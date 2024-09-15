С целью защиты от критических сбоев.

Как сообщает PCMag, в рамках одного из мероприятий, посвященных безопасности операционной системы Windows, представитель корпорации Microsoft заявил, что антивирусное программное обеспечение больше не сможет получать привилегированный доступ к ядру ОС. Именно наличие такого доступа стало причиной глобального сбоя в июле текущего года — ошибка в обновлении защитного ПО от CrowdStrike привела к серьезным проблемам.

В Microsoft подчеркивают долгосрочный характер построения новой системы безопасности линейки ОС Windows совместно с компаниями-партнерами. Ожидается, что все изменения, касающиеся внедрения соответствующих компонентов и изменения параметров доступа будут тщательно протестированы, поскольку поспешность в подобного рода вопросах может привести к новым массовым сбоям. По сути, речь идет об отдельной платформе безопасности, исключающей привилегированный доступ стороннего софта к ядру ОС. При этом полностью запрещать любой доступ к ядру и делать свою экосистему столь же закрытой, как, например, у Apple, Microsoft не планирует.