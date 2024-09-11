При этом недовольство геймеров уже вылилось в многочисленные посты в социальных сетях

Известный инсайдер и блогер, выступающий под псевдонимом Moore's Law is Dead (MLID), заявил, что установленная Sony рекомендуемая стоимость консоли PlayStation 5, вероятно, является своего рода экспериментом, и изначально компания вряд ли планировала делать устройство столь дорогим. Здесь стоит напомнить, что в США PS5 Pro будет предлагаться за 699 долларов, а в Европе – за 799 евро. Речь идет о модификации без дисковода и специальной подставки.

Объявленные Sony цены вызвали в социальных сетях настоящий шквал возмущенных комментариев — по мнению большинства геймеров, консоль должна стоить как минимум на 100 долларов дешевле. Впрочем, вероятно, если спрос окажется недостаточным, производитель уменьшит цену, при помощи же текущей стоимости Sony может, если говорить на языке маркетологов, «прощупывать рынок».

По мнению MLID, ожидать выхода на рынок консоли следующего поколения под условным названием PlayStation 6, а также конкурирующей модели Microsoft Xbox следует не раньше 2027 года. Также многочисленные эксперты и техноблогеры прогнозируют, что будущие игровые приставки получат чип NPU для работы с нейросетями и полноценную поддержку как трассировки лучей, так и трассировки пути.