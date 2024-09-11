По более низким ценам, чем у новых устройств

Как сообщает Neowin, корпорация Sony планирует начать предлагать пользователям уцененные и восстановленные версии своих игровых консолей – в первую очередь, PlayStation 5. Аналогичная программа будет запущена и для контроллеров. Приобрести такие устройства можно будет на официальном сайте PlayStation, при этом их стоимость будет ощутимо ниже, чем у новых девайсов.

На одной из страниц упомянутого ресурса можно найти подробное разъяснение, в котором сообщается, что каждый восстановленный продукт PS будет проходить повторное тестирование и сертификацию. Соответственно, перед продажей устройства будут тщательно очищаться, и, при необходимости, ремонтироваться, а также доукомплектовываться. Восстановленные консоли будут комплектоваться всеми необходимыми кабелями и руководствами, также Sony будет предлагать для них 12-месячную гарантию. Что же касается упаковке – на ней будет указано, что это восстановленное, а не новое устройство. Когда именно такие приставки и контроллеры официально поступят в продажу – в настоящий момент неизвестно. Но эксперты Neowin предполагают, что компания запустит соответствующую программу до сезона предпраздничных распродаж или аккурат к нему, поскольку спрос на рынке цифровых развлечений в этот период значительно возрастает.