Корпорация Microsoft в очередной раз оплошала с тестированием апдейтов

Как сообщает ресурс Neowin, пользователям не следует торопиться с установкой обновления для операционной системы Windows 11 под номером KB5041872 – решая одни проблемы, оно приносит другие, причем гораздо более серьезные. Наиболее часто владельцы систем с Windows 11 жалуются на постоянную загрузку процессора на 100% и постоянные зависания ОС. Также среди жалоб – проблемы с «Проводником» и панелью задач, которая начинает работать некорректно, появляясь поверх любых окон вопреки настройкам. Похожие баги наблюдаются и после инсталляции апдейта KB5038603.

Проблемные обновления для Windows 11 уже стали для корпорации Microsoft плохой традицией, поэтому многие опытные пользователи предпочитают откладывать развертывание апдейтов на максимальный срок или и вовсе запрещать автоматическую установку и инсталлировать обновления вручную. Менее опытные компьютерщики нередко используют сомнительные утилиты, полностью вырезающие из ОС Центр обновления и некоторые другие компоненты. Такие решения, как правило, достаточно эффективны, но небезопасны и тоже могут приводить к неожиданным багам.