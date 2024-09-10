В списке претендентов на роль триллионеров - и глава NVIDIA Дженсен Хуанг.

Как сообщает ТАСС, по мнению специалистов компании Informa Connect Academy (ICA), знаменитый американский бизнесмен Илон Маск может стать первым в мире долларовым триллионером уже в 2027 году – состояние миллиардера увеличивается примерно на 110% каждые 12 месяцев. Эксперты ICA отмечают, что на статус первого на планете триллионера есть еще несколько кандидатов.

Среди кандидатов называются следующие персоны: глава NVIDIA Дженсен Хуанг, руководители промышленных конгломератов Гаутам Адани и Прайого Пангесту, а также владелец компании LVMH, специализирующейся на предметах роскоши, Бернар Арно. При этом главным фаворитом в гонке за триллион считается Илон Маск – Bloomberg оценивает его личный капитал в 240 миллиардов долларов. Перспективы предпринимателя во многом зависят от его проектов, включая компании SpaceX и Tesla, а также купленную им социальную сеть X (ранее – Twitter). Отдельно стоит упомянуть спутниковый интернет Starlink – формально им занимается SpaceX, поскольку развитие сети требует регулярных запусков новых спутников.