Это может свидетельствовать о снижении популярности корпорации Google

Аналитическая компания Bernstein Research провела исследование и выяснила, что среди молодых пользователей в возрасте до 25 лет, говорящих на английском языке, глагол «гуглить», образованный от названия корпорации Google, используется гораздо реже, чем «искать» (search), хотя представители предыдущего поколения чаще использовали именно «гуглить». Эксперты полагают, что такой тренд может свидетельствовать о снижении популярности Google среди молодежи. Слово «гуглить» было включено в словарь Merriam-Webster в 2006 году, а позднее его стали учитывать и другие словари.

Примечательно, что многие молодые пользователи используют для поиска информации об интересующем их продукте не Google или другие поисковики, а, например, видеосервисы TikTok и Youtube. Как отмечают в комментариях к переводу материала на Хабре, схожая тенденция наблюдается не только в англоязычных странах, но и в России. Что же касается смысловых значений, то слово «искать» может применяться для любого поиска, а слово «гуглить» используется исключительно для поиска в интернете.