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Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, корпорация Sony косвенно подтвердила скорый релиз игровой консоли PlayStation 5 Pro, а также ее дизайн с тремя полосками на боковых панелях. Найти миниатюрное изображение приставки можно на праздничном слайде, посвященном 30-летию PlayStation. Согласно слухам, PS5 Pro может быть официально анонсирована в конце сентября, но, возможно, это случится несколько позже.

Ожидается, что консоль получит восьмиядерный процессор AMD Ryzen (как минимум поколения Zen 2) с поддержкой мультипоточности, 16 или 32 гигабайта оперативной памяти, графику RDNA 3 с усовершенствованной трассировкой лучей от RDNA 4, а также терабайтный или двухтерабайтный твердотельный накопитель. Информации о рекомендованной стоимости PlayStation 5 Pro пока нет, но ожидается, что решение будет предлагаться по более высокой цене, чем предыдущие консоли Sony — за 599 или даже 649 долларов. Также, согласно сведениям инсайдеров, получить приставку на руки первые покупатели смогут только в декабре 2024 года или даже в январе 2025 года.



