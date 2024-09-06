И вскоре может занять второе место, опередив Volkswagen

Как сообщают СМИ, китайская компания BYD в июле 2024 года вошла в топ-3 мировых автопроизводителей по количеству проданных машин – реализовать удалось почти 316 тысяч штук. Отставание от Volkswagen, занимающей второе место – всего 31 тысяча. Но до Toyota по-прежнему далеко, и сместить японцев с пьедестала в ближайшие годы вряд ли кому-то удастся — за июль компания продала 651 тысячу автомобилей.

Кроме BYD в мировой топ-10 по продажам не входит ни один китайский автопроизводитель: на 18 и 20 местах расположились Chery и Geely с 71 и 64 тысячами реализованных машин, но такие показатели вряд ли можно считать особо впечатляющими. Впрочем, BYD удалось так «выстрелить» только в июле — суммарно за первые 7 месяцев китайская фирма занимает лишь 8 место в мире по продажам. А вот перспективы BYD эксперты оценивают весьма положительно, особенно с учетом внедрения компанией передовых технологий зарядки, позволяющих получать сотни километров запаса хода за считанные минуты. Загвоздка заключается в том, что для использования таких технологий нужны поддерживающие их зарядные станции – быстро заряжаться «от розетки» или от старых станций не получится.