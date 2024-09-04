И чаще всего необходимость отвечать связана с работой

Компания Superjob провела исследование с целью выяснить, какой процент россиян отвечает на звонки с незнакомых номеров. Оказалось, что всегда это делают только порядка 30% респондентов, причем, судя по комментариям, в большинстве случаев это связано с характером работы. Например, частный мастер по ремонту бытовой техники вынужден отвечать на звонки, поскольку позвонить может потенциальный клиент.

Большинство людей (55%) берут или не берут трубку в зависимости от ситуации – например, иногда принимают звонок «на автомате», или когда ждут, что кто-то позвонит, например, по объявлению. Не отвечают на подозрительные звонки практически никогда около 16% опрашиваемых. Наиболее частый их аргумент — «много мошенников и спама».

Примечательно, что, согласно статистике SuperJob, чем выше уровень дохода гражданина, тем выше вероятность, что он поднимет трубку при звонке с номера, которого нет в записной книжке. Также выяснилось, что мужчины берут трубку примерно в полтора раза чаще женщин. Всего в исследовании принимали участие 1600 экономически активных совершеннолетних граждан РФ.