Из-за технических проблем при производстве GPU

Как сообщает популярный ресурс ITHome, выход графических ускорителей NVIDIA Blackwell может быть отложен – причем речь идет не только о профессиональных и специализированных ускорителях вычислений, предназначенных, например, для ИИ, но и об игровых видеокартах. Причина – в деформации компонентов GPU из-за разных коэффициентов теплового расширения материалов. Проблема проявляется после определенного количества циклов нагревания и остывания. А нагревание до 65-99 градусов и остывание до комнатной температуры – это привычный режим работы для чипов.

Вероятно, NVIDIA будет решать проблему деформации GPU при помощи изменения конструкции чипа и модификации верхнего металлического слоя, но в настоящий момент невозможно с уверенностью утверждать, дадут ли такие меры требуемый результат. Впрочем, как подчеркивают журналисты, наиболее ярко проблема проявляется в случае крупных чипов для ускорителей вычислений, а значит, есть надежда, что выход игровых видеокарт не сильно задержится. Но, к сожалению, релиз RTX 5090 или RTX 5080 в 2024 году становится все менее вероятным.