Из-за опасений попасть под вторичные санкции

Как сообщает издание «Известия», некоторые китайские банки отказываются принимать деньги, если в платежных документах указываются русские имена. Проблема на данном этапе не приобрела массовый характер, но опрошенные журналистами источники констатируют, что с середины лета ситуация значительно ухудшилась, и опасения финансово-кредитных учреждений из Поднебесной попасть под вторичные санкции усилились.

Топ-менеджер фирмы «Импая Рус» Алексей Разумовский, комментируя описанную тенденцию, подчеркнул, что основанием для отмены платежа могут служить не только русские имена, но и любые связи с Россией, и даже надписи на кириллице. Банки перестраховываются и пытаются исключить даже минимальную угрозу попадания под ограничения. По той же причине ряд китайских поставщиков не поставляет товары в РФ напрямую, пользуясь услугами посредников, что удлиняет логистические цепочки и способствует увеличению стоимости продукции для конечного потребителя.

Варианты для работы с банками и компаниями из КНР у российского бизнеса по-прежнему остаются, но пока эти механизмы нельзя назвать стабильными и отработанными. Впрочем, есть надежда, что ситуация в ближайшие месяцы улучшится, поскольку 21 августа состоялись успешные переговоры между премьерами России и Китая.