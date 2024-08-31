Это более доступная модель, чем Tank 3 Pro

Бренд Unihertz, специализирующийся на защищенных смартфонах, представил аппарат под названием Tank 3S, более доступный по цене, чем выпущенный ранее Tank 3 Pro. Внешне устройства очень похожи, но у новинки меньше памяти, другие камеры, а также не столь емкая аккумуляторная батарея. А вот встроенные DLP-проектор и фонарик высокой яркости сохранены, как и ударопрочный корпус, а также защита от пыли и воды по стандарту IP68.

Модель базируется на SoC MediaTek Dimensity 8200 и оснащена 6.79-дюймовым IPS-экраном (FullHD+, 120 Гц). Что касается оперативной памяти и емкости флеш-накопителя – доступны разные конфигурации, 12/16 ГБ и 256/512 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 15600 мА*ч против 23800 мА*ч у старшей версии, а максимально поддерживаемая мощность зарядки — 66 Вт против 120 Вт. В основной блок камер входят датчики на 50, 64 (ночного видения) и 8 Мп, фронтальная камера – 50-мегапиксельная. Функционирует Tank 3S под управлением ОС Android 14, а приобрести тяжелый 605-граммовый смартфон можно за 510 долларов – на 150 долларов дешевле, чем Tank 3 Pro.