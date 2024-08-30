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[Zero]
AMD может отказаться от выпуска видеокарт RDNA 4 флагманского и субфлагманского сегментов
Один из инсайдеров сообщил, что компания выпустит модели вплоть до Radeon RX 8700, но не выше

Как сообщает популярный ресурс Videocardz со ссылкой на данные проверенного инсайдера Golden Pig Upgrade, компания AMD может отказаться от выпуска графических ускорителей RDNA 4 флагманского и субфлагманского сегмента, ограничившись уровнем Radeon RX 8700 и предложив геймерам лишь ее и более доступные модели. Фирма уже использовала подобную стратегию в случае первого поколения графики RDNA – тогда наиболее производительной из новых видеокарт AMD была Radeon RX 5700 XT.

По слухам, AMD отменила разработку высокопроизводительного GPU Navi 41 и сосредоточилась на чипах более низкого уровня. Также некоторые эксперты предполагают, что компания может сфокусироваться на рынке специализированных ускорителей вычислений для нужд искусственного интеллекта, чтобы составить конкуренцию NVIDIA и укрепить свои позиции, поскольку этот рынок в настоящий момент приносит «зеленым» в разы больше прибыли, чем рынок игровых видеокарт. Впрочем, как подчеркивают в команде Videocardz, информация о планах AMD является неофициальной, и чрезмерно полагаться на нее не следует.

#amd #видеокарты #radeon #графические ускорители #rdna 4
Источник: videocardz.com
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Сейчас обсуждают

E. S.
16:48
Год назад эти же videocardz писали то же самое про RDNA3 :))))) https://videocardz.com/newz/amd-rumored-to-be-skipping-high-end-radeon-rx-8000-rdna4-gpu-series А пол-мира лохов жрет туфту от этих дерь...
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