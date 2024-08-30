Как сообщает популярный ресурс Videocardz со ссылкой на данные проверенного инсайдера Golden Pig Upgrade, компания AMD может отказаться от выпуска графических ускорителей RDNA 4 флагманского и субфлагманского сегмента, ограничившись уровнем Radeon RX 8700 и предложив геймерам лишь ее и более доступные модели. Фирма уже использовала подобную стратегию в случае первого поколения графики RDNA – тогда наиболее производительной из новых видеокарт AMD была Radeon RX 5700 XT.
По слухам, AMD отменила разработку высокопроизводительного GPU Navi 41 и сосредоточилась на чипах более низкого уровня. Также некоторые эксперты предполагают, что компания может сфокусироваться на рынке специализированных ускорителей вычислений для нужд искусственного интеллекта, чтобы составить конкуренцию NVIDIA и укрепить свои позиции, поскольку этот рынок в настоящий момент приносит «зеленым» в разы больше прибыли, чем рынок игровых видеокарт. Впрочем, как подчеркивают в команде Videocardz, информация о планах AMD является неофициальной, и чрезмерно полагаться на нее не следует.