Аппарат можно приобрести примерно за 22 тысячи рублей.

Китайская компания Doogee презентовала защищенный смартфон Doogee S200. Среди его ключевых особенностей — поддержка сетей связи пятого поколения (5G), емкая (хотя и далеко не рекордной емкости по меркам сегмента) батарея на 10100 мА*ч, а также дополнительный мини-дисплей на тыльной стороне корпуса. Базируется аппарат на SoC MediaTek Dimensity 7050, выдающей около 550-600 тысяч баллов в бенчмарке Antutu 10.

Смартфон оснащен 12 гигабайтами оперативной памяти и 256-гигабайтным флеш-накопителем стандарта UFS 3.1. Дополнительно можно установить карту памяти емкостью до 2 терабайт. Основной 6.72-дюймовый экран основан на IPS матрице (2400×1080, 120 Гц), вспомогательный же — на AMOLED-матрице (466x466). Он может использоваться, например, для отображения сведений о погоде, дате и времени.

Главный блок камер включает в себя датчик на 100 Мп, 20 Мп камеру ночного видения и 2 Мп макромодуль, фронтальная камера — 20-мегапиксельная. Батарея девайса емкостью 10100 мА*ч поддерживает зарядку мощностью до 33 Вт, также от смартфона можно подзаряжать другие устройства. Разумеется, Doogee S200 может похвастаться полной защитой от пыли и влаги по стандартам IP68/IP69K. Также производитель подчеркивает, что модель способна функционировать в широком диапазоне температур – от минус 30 до плюс 70 градусов по шкале Цельсия. Приобрести новинку можно за 240 долларов – это примерно 22 тысячи рублей.