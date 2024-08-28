Причиной тому - замедление и проблемы с работоспособностью видеосервиса.

Как сообщает РБК, среднее время просмотра видеосервиса Youtube в России сократилось с 52 до 38 минут — по мнению экспертов, это связано с замедлением площадки, а также частичной его неработоспособностью у некоторых провайдеров. Стоит отметить, что если пользователь задействует большинство методов обхода блокировок, то он не попадает в статистику, поскольку оператор или провайдер не может определить, какие именно сайты посещает клиент.

Представители Youtube сообщали, что замедление не является результатом каких-либо технических проблем или намеренных действий со стороны Google. Если верить комментариям специалистов по телекоммуникациям, замедление Youtube, вероятно, может быть вызвано действиями Роскомнадзора, хотя на каком именно основании замедляется сервис — непонятно.

В настоящий момент многие пользователи из России жалуются на то, что видео на Youtube не воспроизводятся, хотя доступ на площадку не заблокирован. Некоторые же отмечают, что видео запускаются, но с большой задержкой и в низком качестве. При этом, если верить опросам, подавляющее большинство россиян выступают против блокировки или замедления популярного видеосервиса.