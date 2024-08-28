Злоумышленники умело используют "горячие" инфоповоды.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные «Лаборатории Касперского», мошенники массово создают интернет-ресурсы якобы в поддержку задержанного во Франции предпринимателя, основателя Telegram Павла Дурова. Под видом сбором средств на помощь Павлу злоумышленники собирают криптовалюту и данные о криптовалютных кошельках пользователей. В дальнейшем данные о кошельках могут быть использованы в различных мошеннических схемах. Также стоит помнить о том, что Павел Дуров — долларовый миллиардер, и ему вряд ли требуется финансовая помощь.

Выявили специалисты по кибербезопасности и несколько массовых рассылок, якобы от лица различных правозащитных организаций — ссылки в них ведут на фишинговые сайты. Большинство подобных рассылок нацелены на англоязычных пользователей, но не исключено, что появятся и новые русскоязычные рассылки, если Дурова не освободят в ближайшие дни. Мошенники, как обычно, оперативно используют «горячие» информационные поводы, и подстраивают под них свои схемы – об этом следует помнить, чтобы не стать их очередной жертвой.