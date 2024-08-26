При этом крупные патчи все равно будут требовать перезагрузки

Как сообщает популярный ресурс PC World, корпорация Microsoft планирует добавить в операционную систему Windows 11 возможность полноценной установки обновлений без перезагрузки компьютера или ноутбука. Функция называется ««Hotpatch for Windows», что можно перевести как «Горячие обновления». Один из исследователей наткнулся на соответствующую страницу поддержки на сайте Microsoft. Сейчас эта страница уже удалена, но ее копия сохранилась в веб-архиве.

Журналисты PC World полагают, что функция обновлений без перезагрузки может быть добавлена в Windows 11 в конце 2024 или начале 2025 года. Впрочем, тут есть несколько нюансов. Во-первых, если «горячие обновления» будут вызывать какие-либо проблемы в работе операционной системы, внедрение функции могут отложить или вовсе отменить. Во-вторых, установка крупных патчей, затрагивающих множество компонентов ОС, предположительно, все равно будет требовать перезагрузки. И, наконец, в-третьих, пока неизвестно, можно ли будет удалять обновления без перезагрузки, или только устанавливать.