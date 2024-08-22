Нейросети часто обучают на произведениях без разрешения их авторов, и этот факт становится предметом разбирательств.

Как сообщает Reuters, группа писателей, включающая в себя Андреа Бартца, Чарльза Грэбера и Кирка Уоллеса Джонсона, обвиняет компанию Anthropic, разработавшую чат-бота на основе нейросетей под названием Claude, в незаконном использовании текстов их книг. По мнению авторов, обучая ИИ на их текстах, разработчики занимались пиратством. Согласно информации журналистов, истцы требуют финансовой компенсации и дальнейшего предотвращения незаконного использования их произведений. Представитель Anthropic подчеркнул, что в компании знают о факте подачи судебного иска, но пока отказался от дальнейших комментариев.

Обучение нейросетей на текстах произведений без согласия их авторов уже стало тенденцией, при этом сами писатели стараются с ней бороться – как юридическими методами, так и предавая проблему огласке. Сложившейся судебной практики по таким делам пока нет, поэтому первые прецеденты могут иметь важное значение для всей отрасли. Некоторые юристы и эксперты предлагают модифицировать ряд существующих в настоящий момент лицензий на использование произведений, вписав в них разрешение или запрет на обучение ИИ, но подобного рода указания не имеют обратной силы, как и законы, поэтому судебных разбирательств по этому сложному вопросу будет еще немало.