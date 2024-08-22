На канале знаменитого футболиста на момент написания новости уже 18 видео.

Как сообщают СМИ, один из самых знаменитых и титулованных футболистов в истории этого вида спорта, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду создал собственный Youtube-канал. На момент написания данной новости на канал форварда подписалось почти 6.5 миллиона человек – и это менее, чем за полдня. Примечательно, что команда спортсмена уже выложила 18 коротких видеороликов, некоторые из которых всего за несколько часов просмотрели миллионы раз.

Перечислять все побитые Роналду рекорды и все его спортивные достижения можно долго, сейчас же стоит сказать о том, что информация о создании футболистом Youtube-канала стала причиной множества обсуждений в соцсетях о возможном скором завершении нападающим футбольной карьеры. Ранее Криштиану заявлял, что после завершения карьеры не хотел бы становиться тренером, президентом или директором футбольного клуба.