Впрочем, разницы в производительности, по данным Wccftech, в любом случае нет

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, отличить графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 4070 старых партий, оснащенные видеопамятью GDDR6X (21 Гбит/с) от карт новых партий, оснащенных чипами GDDR6 (20 Гбит/с) по внешнему виду коробки будет или затруднительно, или и вовсе невозможно. По предварительным данным, большинство производителей не будут указывать тип используемой памяти не только крупным шрифтом на передней стороне коробки, но и мелким на задней. Более того, компании считают, что RTX 4070 с GDDR6X и RTX 4070 с GDDR6 – это одна и та же видеокарта, и для новой модификации нет смысла создавать новые страницы на сайтах.

Впрочем, если верить результатам проведенных специалистами Wccftech тестов, возмущаться из-за «подмены» смысла нет – обновленная версия видеокарты демонстрирует в играх в точности такую же производительность, как и базовая. Если точнее, разница между старыми и новыми RTX 4070 находится в пределах погрешности, причем иногда модели с памятью GDDR6 оказываются даже немного быстрее. Также стоит помнить о том, что в большинстве случаев видеопамять современных видеокарт поддается дополнительному ручному разгону.