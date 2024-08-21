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[Zero]
Мошенники предлагают россиянам «сдавать в аренду» свои банковские карты
Часто жертвы неосознанно становятся соучастниками преступлений

Специалисты банка ВТБ рассказали о росте популярности в России очередной мошеннической схемы. В ее рамках злоумышленники предлагают гражданам «сдать в аренду» свою банковскую карту за определенное вознаграждение. Часто жертвы неосознанно становятся соучастниками преступлений, поскольку мошенники, используя арендованный пластик, могут отмывать деньги и совершать иные незаконные финансовые операции.

Также преступники могут использовать своих жертв в качестве так называемых дропов. Дропы — это люди, осознанно или неосознанно сотрудничающие с мошенниками, беря на себя определенные риски и получая за это оплату. Например, взятые в аренду злоумышленниками карты могут выступать в роли того самого «безопасного счета», на который будут переводить деньги другие жертвы преступников. Таким образом, цифровой след приведет правоохранителей к дропу, и тот может стать фигурантом уголовного дела, а в будущем – и получить реальный тюремный срок.

Как пояснил Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ, мошенникам гораздо проще убедить гражданина сдать банковскую карту в аренду, чем продать ее. Преступники обещают якобы легальный легкий заработок, прикрываясь различными предлогами — например, сообщая, что банковские карты нужны для вывода денег, полученных за торговлю криптовалютой. Также стоит помнить о том, что, предоставив доступ от личного кабинета банка третьему лицу, человек может не только стать соучастником преступлений этого третьего лица, но и должником. Ведь мошеннику не составит труда взять в приложении кредит и вывести деньги через другого дропа.

#информационная безопасность #мошенники #банки #банковские карты
Источник: ixbt.com
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