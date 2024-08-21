В Китае новинку уже можно приобрести

Как сообщает популярный ресурс MyDrivers, китайская корпорация Xiaomi презентовала необычный гаджет – умную «селфи-палку» с пультом дистанционного управления, которая, к тому же, способна выполнять роль штатива для фото- и видеосъемки. В основе устройства, которое удобно использовать, например, для прямых трансляций и в путешествиях – телескопическая труба длиной 1.6 метра, выполненная из легкого алюминиевого сплава. Также имеется выдвижная подставка для использования в режиме штатива.

Изделие оснащено складным держателем для смартфона, который можно поворачивать в различных плоскостях, а также разъемом для подключения различных аксессуаров, например, ламп освещения. Пульт дистанционного управления, позволяющий управлять штативом на расстоянии до 10 метров, входит в комплектацию устройства, а для его хранения предусмотрено магнитное крепление к самому штативу. Новинку уже можно приобрести в Китае – она предлагается за 149 юаней, что примерно равно 20 американским долларам. Будет ли модель официально поставляться за пределы Поднебесной – пока неизвестно.