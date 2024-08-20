Разница в пропускной способности минимальна

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, обновленная версия графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 4070 с GDDR6 памятью (20 Гбит/с) не будет уступать оригинальной версии с GDDR6X памятью (21 Гбит/с). С учетом того, что остальные характеристики видеокарт идентичны, столь небольшая разница в пропускной способности практически не сказывается на производительности. К тому же, память GDDR6 можно дополнительно разогнать. Что же касается причин замены – дело в дефиците чипов GDDR6X, а также высоком спросе на RTX 4070 – карта заметно подешевела после выхода гораздо более мощной RTX 4070 Super.

RTX 4070 GDDR6, как и оригинальная модель, будет обладать 5888 ядрами CUDA, 12 гигабайтами видеопамяти и TGP на уровне 200 Вт. Базовая рабочая частота GPU составит 1920 МГц, турбочастота Boost — 2475 МГц. Рекомендуемая стоимость графического ускорителя составит 549 американских долларов. Варианты с памятью GDDR6X также будут доступны, но все больше видеокарт из новых поставок будут приходить с чипами GDDR6, что, впрочем, если верить тестам, не ухудшает их потребительских свойств.