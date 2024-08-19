Аппарат предлагается примерно за 220 американских долларов

Компания Hotwav анонсировала защищенный смартфон под названием Hyper 7 Pro, который будет предлагаться не только на внутрикитайском, но и на международном рынке. Модель базируется на восьмиядерной SoC MediaTek Dimensity 7050, выдающей в популярном бенчмарке Antutu 10 около 550-600 тысяч очков, что является типичным результатом для мобильных устройств начально-среднего и среднего ценовых сегментов. Также смартфон оснащается 16 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5 с возможностью ее расширения за счет накопителя стандарта UFS 3.1, емкость которого, кстати, составляет 256 гигабайт. Имеется у аппарата и поддержка сетей связи пятого поколения (5G).

Hyper 7 Pro может похвастаться 6,6-дюймовым основным экраном (2408×1080 пикселей, 120 Гц) и 200-мегапиксельной основной камерой Samsung ISOCELL HP3 с оптической стабилизацией. Помимо нее, на борту имеются 24-мегапиксельная камера ночного видения и 32-мегапиксельный фронтальный модуль. На задней панели расположен миниатюрный второй экран, с помощью которого можно работать с уведомлениями и осуществлять другие действия.

Одной из «фишек» аппарата является ударопрочность, а также пыле- и влагозащищенность. Емкость батареи составляет солидные 10800 мА*ч, мощность зарядки — 33 Вт. Также решение оснащено мощным светодиодным фонариком. Приобрести девайс несложно уже сейчас – он предлагается на AliExpress примерно за 220 американских долларов.