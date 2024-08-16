Банк России предупредил россиян о распространении очередной преступной схемы

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на предупреждение Банка России, мошенники стали активно использовать в своих преступных схемах технологии «дипфейк», позволяющие создавать при помощи нейросетей относительно реалистичные фотографии, а также видео- и аудиоматериалы. Например, обладающий образцами голоса человека злоумышленник может создать фальшивое голосовое сообщение якобы от его лица, в котором будет содержаться рассказ о некой сложной ситуации (ДТП, болезнь, увольнение) и просьба помочь финансово.

Чтобы защититься от подобных мошеннических схем, важно уметь сохранять самообладание. Эксперты по информационной безопасности рекомендуют не доверять любым входящим каналам связи: если вам позвонил якобы родственник или друг, и попросил о помощи – свяжитесь с ним самостоятельно, причем по уже проверенному каналу связи, а не по предложенному им незнакомому номеру телефона. Также можно использовать для идентификации собеседника личные вопросы, ответ на которые знает только настоящий родственник или товарищ, но не мошенник.