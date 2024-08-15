Услышав их, можно сразу бросать трубку

Как сообщает РБК, зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов рассказал о словах и фразах, которые особенно часто используют телефонные и интернет-мошенники. Так, в их речи особенно часто фигурируют такие понятия, как «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет», а также просьбы сообщить какой-либо код или сведения из документов. По словам топ-менеджера, упомянутые слова и фразы являются верными признаками того, что вы общаетесь со злоумышленником.

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Согласно статистике, телефонные звонки, а также звонки и переписки в мессенджерах и соцсетях остаются одними из наиболее популярных каналов связи, которые используют мошенники для общения с жертвами. Преступники представляются сотрудниками государственных органов и ведомств, а также работниками социальных фондов, банков или операторов связи. Существует и множество других «легенд». Цель у злоумышленников, как правило, одна — получить от человека финансовые, персональные и авторизационные данные для хищения денежных средств или убедить его установить на смартфон вредоносное приложение под видом полезного.