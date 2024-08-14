Многие атаки являются политически мотивированными

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные, предоставленные специализирующейся на информационной безопасности компанией StormWall, наиболее подверженной кибератакам отраслью экономики в России в первые шесть месяцев 2024 года оказался телекоммуникационный сектор. Также в тройку попали госсектор и энергетическая отрасль. Вне топ-3 оказались банки и торговые сети, но их также атакуют достаточно часто.

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Согласно статистическим данным, на телекоммуникационную инфраструктуру пришлось более трети от всех DDoS-атак за рассматриваемый период, при этом по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число атак выросло на 153%. По мнению экспертов, многие злоумышленники действуют как минимум частично из-за политических мотивов, хотя главную роль нередко играет финансовая составляющая. Что же касается политически мотивированных хакеров — они пытаются причинить вред экономике России и отечественному бизнесу, а также создать проблемы для населения, например, ограничив возможности граждан пользоваться теми или иными сервисами из-за их временной недоступности.