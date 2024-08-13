Модель уже доступна в Китае и стоит почти 800 долларов США

Сегмент игровых мониторов обширен и включает в себя множество моделей, тем не менее, лишь немногие из этих моделей можно назвать ориентированными на профессиональных киберспортсменов. Дисплей под названием Zowie XL2566X+, представленный компанией BenQ, является именно киберспортивным. Устройство базируется на 24.1-дюймовой Fast TN панели с частотой обновления 400 Гц и оснащено регулируемыми боковыми шторками – они часто используются на LAN-турнирах, чтобы минимизировать влияние отвлекающих факторов вроде вспышек света. Производитель сообщает о минимальном времени отклика – оно составляет всего 0.5 мс, что является отличным результатом для не-OLED матриц.

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Как сообщает популярный ресурс IT Home, монитор BenQ Zowie XL2566X+ уже можно приобрести в Китае за 5700 юаней – это около 780-800 американских долларов. Среди заявленных преимуществ модели – двойная система подсветки, поддержка технологии DyAc 2, обеспечивающей повышенную динамическую четкость, а также наличие специальных игровых режимов. Из разъемов на борту имеются HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также порт 3.5 jack для подключения гарнитуры или колонок.