Об этом сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Российской газете».

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на слова зампреда Центробанка Алексея Заботкина, регулятор может увеличить показатель ключевой ставки до 20% и даже выше, если в ближайшие месяцы темпы замедления уровня инфляции окажутся неудовлетворительными. Помимо этого, господин Заботкин рассказал о различных проинфляционных рисках, включая возможность ввода дополнительных санкций, а также вероятные проблемы с импортом или экспортом.

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Банк России повысил ключевую ставку до 18% в конце июля – в последний раз столь высокого уровня данный показатель достигал весной 2022 года вскоре после начала СВО. Впрочем, тогда регулятор оперативно снижал ключевую ставку в несколько этапов, и если в марте она составляла 20%, то в августе – уже всего 8%. По мнению ряда экономистов, высокая ключевая ставка действительно замедляет инфляцию, но также создает риски для бизнеса – компаниям приходится отказываться от использования заемных средств, поскольку брать кредиты по высоким ставкам невыгодно, а иногда и вовсе губительно из-за риска банкротства. Ожидается, что ЦБ будет сохранять высокую ключевую ставку на протяжении длительного времени.