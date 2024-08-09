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[Zero]
Wildberries выплатила почти 35 миллиардов рублей продавцам после пожара на складе в Шушарах
Это около 95% от понесенного ими ущерба - оставшаяся сумма также будет выплачена

Как сообщает ТАСС, маркетплейс Wildberries после крупного пожара на складе в Шушарах выплатил продавцам почти 35 миллиардов рублей компенсации – это порядка 95% от общего понесенного ими ущерба. Оставшиеся средства также будут выплачены – в Wildberries предлагали продавцам «добровольно отказаться от компенсаций, чтобы поддержать компанию», но практически все продавцы не стали соглашаться на столь щедрое предложение.

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По словам основательницы и гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук, жалобы селлеров, не согласных с суммой компенсированного ущерба, рассматриваются в индивидуальном порядке. Ранее на портале «Zakon.ru» рассматривалось несколько судебных решений по искам со стороны продавцов в адрес маркетплейса – в большинстве случаев требования истцов по пересмотру суммы компенсаций были полностью или частично удовлетворены.

В настоящий момент в СМИ широко освещается ситуация, связанная с разводом супругов Бакальчук и объединением Wildberries с компанией Russ. Процесс комментировали многие публичные лица, включая главу Чечни Рамзана Кадырова и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. 

#wildberries #пожар #маркетплейсы
Источник: tass.ru
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