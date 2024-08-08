Как сообщила журналистам глава отдела коммуникаций Logitech Николь Кеньон, компания не планирует выводить на рынок «вечную компьютерную мышь», распространяемую по модели подписки. Описанная ранее в СМИ концепция является лишь идеей гендиректора Logitech Ханнеке Фабер, которая не будет воплощена в жизнь.
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Примечательно, что компании не первый раз приходится опровергать слова своего руководителя. В этот раз опровержение было выпущено действительно оперативно – как полагают эксперты, это связано с резко негативной реакцией со стороны игрового сообщества. «Мышь по подписке» уже успели сравнить с функциями по подписке, предоставляемыми автопроизводителями — большинство водителей также жестко критикуют подобную модель, утверждая, что компании стараются размыть понятия владения и собственности, навязывая потребителям ненужные им услуги и желая получать с них ежемесячные или ежегодные платежи, при этом, еще и регулярно индексируя их размер. Подобная концепция крайне выгодна для компаний, но, в большинстве случаев, максимально невыгодна для покупателей, поэтому последние, как правило, встречают попытку ее введения «в штыки».