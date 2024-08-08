Концепция такой мыши была описана генеральным директором Logitech Ханнеке Фабер.

Как сообщила журналистам глава отдела коммуникаций Logitech Николь Кеньон, компания не планирует выводить на рынок «вечную компьютерную мышь», распространяемую по модели подписки. Описанная ранее в СМИ концепция является лишь идеей гендиректора Logitech Ханнеке Фабер, которая не будет воплощена в жизнь.

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Примечательно, что компании не первый раз приходится опровергать слова своего руководителя. В этот раз опровержение было выпущено действительно оперативно – как полагают эксперты, это связано с резко негативной реакцией со стороны игрового сообщества. «Мышь по подписке» уже успели сравнить с функциями по подписке, предоставляемыми автопроизводителями — большинство водителей также жестко критикуют подобную модель, утверждая, что компании стараются размыть понятия владения и собственности, навязывая потребителям ненужные им услуги и желая получать с них ежемесячные или ежегодные платежи, при этом, еще и регулярно индексируя их размер. Подобная концепция крайне выгодна для компаний, но, в большинстве случаев, максимально невыгодна для покупателей, поэтому последние, как правило, встречают попытку ее введения «в штыки».