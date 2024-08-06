Предзаказать устройство можно всего за 70 долларов.

Китайская корпорация Xiaomi презентовала мощный Wi-Fi 7 роутер под названием BE6500 – стоимость предзаказа модели на данном этапе составляет всего 70 долларов. Сколько она будет стоить после релиза – пока не сообщается, но, вероятно, цена вырастет. Устройство базируется на четырехъядерном чипе Qualcomm и может (в теории) похвастаться скоростью до 3,57 Гбит/с в пике. Портов RJ-45 предусмотрено 4, и каждый из них – 2.5-гигабитный.

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Если верить заявлениям представителей Xiaomi, использование Wi-Fi 7 в случае BE6500 обеспечивает улучшенное почти на 360% покрытие по сравнению с Wi-Fi 6 роутерами. Судя по промо-материалам, модель оснащается внушительной площади антеннами. Также имеется информация о поддержке BE6500 технологии MLO, позволяющей подключать различные девайсы одновременно в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц. Среди дополнительных преимуществ решения — поддержка 4KQAM и OFDMA, а также возможность интеграции в систему умного дома. Проще говоря, управлять роутером можно будет, в том числе, через программное обеспечение Mi Home и при помощи голосового помощника Xiao AI.