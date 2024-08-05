Система включает 1242 вертикальных солнечных блока мощностью 200 Вт каждый.

Как сообщают СМИ, в Норвегии закончен монтаж солнечных панелей для крупнейшей в мире электростанции с вертикальными панелями. Примечательно, что станция не занимает дополнительную площадь — ее смонтировали на крыше футбольного стадиона Уллевол в Осло. Компания Over Easy Solar заявляет, что масса панелей не превышает 11 кг/м², что позволяет устанавливать их на большинстве типов крыш. Также представитель фирмы подчеркнул, что нынешний рекорд не является последним —в скором времени будут реализованы еще более крупные и амбициозные проекты.

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Роль возобновляемой энергии в энергетической системе многих государств растет быстрыми темпами. Непосредственно в Норвегии значительную роль играют гидроэлектростанции, что же касается солнечных панелей – их преимущественно используют в странах, располагающихся южнее, поскольку наибольшую эффективность они приносят днем в солнечную погоду. Это одна из проблем солнечной энергетики, поскольку пик потребления приходится не на дневное, а на вечернее время. Также проблемой является сравнительно невысокий КПД солнечных панелей, не превышающий в коммерческих решениях 30%. На практике КПД оказывается еще ниже – он уменьшается из-за загрязнения поверхностей, а также из-за их нагревания.