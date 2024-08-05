Хотя ООН признала право на анонимность в интернете одним из прав человека.

Как сообщают СМИ, в Китае обсуждается вопрос создания национальной системы интернет-идентификации, в рамках которой каждому пользователю будет присвоен уникальный идентификатор (ID). Такая система позволит эффективно бороться с анонимностью в Сети и еще больше увеличить уровень государственного контроля над интернетом. В правительстве и регулирующих органах утверждают, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности и противодействия мошенничеству.

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Тем не менее, критики заявляют, что использования ID для борьбы с анонимностью будет использоваться для борьбы с «инакомыслием» и осуществления репрессий против граждан, недовольных текущим политическим курсом. Как считает Лао Донгянь, профессор права в Университете Цинхуа, «безопасность и защита от мошенников» — это всего лишь предлоги, чтобы сделать социальный контроль со стороны государства рутинным и регулярным. Солидарен с таким мнением и Шэнь Куй из Пекинского университета — он полагает, что введение ID приведет к тому, что граждане будут бояться пользоваться интернетом, а при использовании сети осуществлять самоцензуру.

В настоящий момент ведется общественное обсуждение инициативы – возможно, использование системы идентификации будет для интернет-ресурсов добровольным. Впрочем в будущем, ее использование можно будет легко и быстро сделать обязательным. Также государство хочет ужесточить правила идентификации абонентов при заключении договора о подключении интернета.