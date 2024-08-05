Новинка сможет похвастаться улучшенной системой охлаждения.

Как пишет VideoCardz, китайская компания Lenovo планирует выпустить компактную версию портативной консоли Legion Go с усовершенствованной системой охлаждения. Согласно сведениям журналистов, обновленная версия устройства будет оснащаться двумя вентиляторами вместо одного у оригинала, а также дисплеем на 8 или 7 дюймов в зависимости от версии против 8.8 дюймов у стандартной модели. Также решение получит порт HDMI. Более подробной информации о технических характеристиках будущей новинки портал пока не приводит.

реклама

Многие геймеры недовольны, что Lenovo вводит различные программные нововведения медленнее, чем конкуренты вроде ASUS и MSI. Появление на рынке обновленной версии консоли должно стать позитивным новостным поводом, который заглушит негативные. Также ожидается, что интерес игрового сообщества к новому устройству станет стимулом для компании быстрее совершенствовать софт – например, внедряя специальные режимы производительности, как на девайсах, предлагаемых конкурентами. Впрочем, некоторые пользователи уже смогли инсталлировать драйверы AMD и протестировать функцию AMD Fluid Motion Frames 2 и на оригинальной версии консоли.