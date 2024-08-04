В них используется технология черепичной записи.

Как сообщает популярный ресурс Anandtech, компания Western Digital начала поставлять своим корпоративным партнерам тестовые партии жестких дисков емкостью 32 терабайта. В данных HDD совместно используются технологии черепичной записи (SMR) и энергетической подпитки (EAMR/EPMR 2). Использование SMR означает, что диски нежелательно использовать для перезаписи – они востребованы для сценариев использования с однократным записыванием данных и многократным их считыванием. При перезаписи данных, особенно, случайной, а не последовательной, такие накопители уступают традиционным по скорости в десятки раз, поскольку перезаписывать приходится не только целевую дорожку, но и соседние.

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Как предполагают аналитики, в ближайшие 2-3 года на рынке появятся жесткие диски емкостью до 50 терабайт – прорыв обеспечат именно технологии энергетической подпитки. Основных варианта два: использование лазера или микроволн. Ранее представители главного конкурента Western Digital, компании Seagate, рассказали о планах создать 100-терабайтный жесткий диск уже к 2030 году.