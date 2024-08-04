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[Zero]
Выпуск видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3060 вскоре может быть прекращен
Производство RTX 4060 пока продолжится.

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, ссылаясь на информацию, полученную от инсайдеров с форумов Board Channels, на которых общаются сотрудники вендоров-партнеров NVIDIA, производство графического ускорителя GeForce RTX 3060 в скором времени будет прекращено. Согласно полученным журналистами сведениям, NVIDIA принимает последние заказы на чипы GPU для одной из популярнейших среди геймеров видеокарт. Да, какое-то время после окончания выпуска RTX 3060 можно будет найти в продаже, но в дальнейшем модель будет полностью вытеснена такими решениями, как RTX 4060, и, вероятно, RTX 5060.

Востребованность RTX 3060 подтверждается статистикой сервиса Steam — карта встречается в компьютерах пользователей чаще любых альтернатив. Среди преимуществ модели любители игр называют выгодное соотношение цены и возможностей, нетребовательность к питанию и охлаждению, а также достаточный для комфортного гейминга в разрешении FullHD уровень производительности. Как отмечают эксперты, популярность модели могла бы быть еще выше, если бы не вторая волна майнинг-лихорадки, из-за которой любые видеокарты предлагались по завышенным в 2-4 раза ценам.

#nvidia #видеокарты #gpu #rtx 3060 #графические ускорители
Источник: videocardz.com
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Слухи: Nvidia объявила своим партнёрам о скором прекращении поставок чипов для производства RTX 3060
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