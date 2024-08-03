До полноценного автопилота, способного беспроблемно работать в любых условиях, пока еще очень далеко.

Как сообщает Bloomberg, роботакси Baidu, управляемые автопилотом, часто создают на дорогах города Ухань пробки и заторы, поскольку ИИ «управляет слишком осторожно», что раздражает водителей-людей. Также система не всегда справляется с нестандартными дорожными ситуациями – например, вождением в сложных погодных условиях. Похожие проблемы наблюдались и в США, где несколько компаний также тестируют на дорогах общего пользования транспортные средства, управляемые автопилотом.

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По информации журналистов, дополнительной проблемой является реакция граждан. Так, таксисты Уханя опасаются потери работы и вытеснения их самоуправляемыми автомобилями. Недовольные водители уже организовывали акции протеста и обращались к городским властям с просьбами запретить эксплуатацию роботакси. Тем не менее, вряд ли такие обращения способны изменить ситуацию: автоматизация и роботизация транспорта – это общемировой тренд. Даже при нынешних возможностях автопилота самоуправляемые машины более безопасны – согласно статистике, они попадают в ДТП в несколько раз реже, чем авто, за рулем которых находится человек.