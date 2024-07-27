Полотенца мешают работе температурных датчиков, создавая риск перегрева или повреждения зарядной станции

В компании Tesla прокомментировали опасный «лайфхак», до которого додумались владельцы электрокаров одноименного бренда — обматывание зарядных кабелей мокрыми полотенцами. Согласно заявлениям ряда пользователей, такая хитрость позволяет ускорить процесс зарядки электромобиля. Если верить проведенным блогером Out of Specs еще в 2020 году тестам, скорость зарядки действительно увеличивается, но совсем ненадолго.

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В Tesla заявили, что использование мокрых полотенец может нарушать работу температурных датчиков и подвергает зарядные станции риску перегрева и выхода из строя. Представитель компании призвал автовладельцев не использовать описанную хитрость и заряжать свои электрокары штатными средствами.

Несколько дней назад СМИ сообщали о возгорании электромобиля Tesla Model Y на зарядной станции в Пенсильвании. Несмотря на усилия нескольких пожарных команд, машина полностью выгорела, а одна бригада огнеборцев оставалась на месте происшествия еще несколько часов, чтобы оперативно приступить к тушению в случаев повторного возгорания, которое могло возникнуть из-за наличия внутри транспортного средства массивного блока аккумуляторных батарей.