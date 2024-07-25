В настоящий момент показатель составляет 16%.

Как сообщает издание «Ведомости», российские банки начали увеличивать ставки по вкладам, не дожидаясь новостей по изменению ключевой ставки, которое может последовать по итогам заседания Центробанка 26 июля 2024 года. Все без исключения опрошенные журналистами аналитики уверены, что ключевая ставка будет повышена, при этом 15 из 19 экспертов полагают, что она будет увеличена на 2 процентных пункта и составит 18% против текущих 16%.

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила о возможном повышении ключевой ставки еще месяц назад, подчеркивая, что применение подобных мер может потребоваться для борьбы с инфляцией. Последний раз показатель ключевой ставки составлял выше 18%, а точнее, 20% в феврале-марте 2022 года, вскоре после начала СВО. Тем не менее, тогда Центробанк быстро перешел к снижению ставки — в августе она составляла уже 9%, а в сентябре – 7.5%. В дальнейшем регулятор неоднократно повышал ключевую ставку и ни разу ее не снижал – это положительно сказывалось на курсе рубля по отношению к доллару и евро, но оказывало негативный эффект на возможности предпринимателей по кредитованию.