При этом к продукции известных китайских компаний отношение постепенно меняется в положительную сторону.

Как сообщает издание Motor.ru со ссылкой на результаты исследования, проведенного совместно с Quto.ru, большинство российских водителей не готовы покупать автомобили малоизвестных китайских брендов. По мнению автолюбителей, машины таких брендов не заслуживают доверия, поскольку малоизвестные компании могут быстро исчезнуть – и хорошо, если они исчезнут только с отечественного рынка, а не будут ликвидированы. Пропасть могут и их дилеры, а поиск запчастей для редких и малоизвестных транспортных средств (тем более, китайских) – задача нетривиальная.

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Примечательно, что отношение к более известным и «примелькавшимся» китайским брендам и их продукции у российских водителей постепенно меняется в положительную сторону. Среди таких брендов можно назвать, например, Chery, Haval и Geely. Среди преимуществ авто из Поднебесной потребители называют высокую степень цифровизации, хорошие комплектации, наличие систем помощи водителю. Что же касается недостатков – чаще всего водителей беспокоит вопрос надежности и долговечности китайских машин, а также их возможная неприспособленность к суровым российским зимам. Что же касается запчастей — одни владельцы довольны приемлемой стоимостью обслуживания и ремонта, другие же сетуют, что заказанных деталей порой приходится ждать месяцами – и хорошо, если их вообще удастся заказать.