Забастовка сотрудников, по мнению руководства, не должна помешать планам корпорации.

Как сообщает Reuters, южнокорейская корпорация Samsung начнет поставлять NVIDIA чипы памяти HBM3 в августе 2024 года — по мнению руководства компании, этому не помешает даже забастовка сотрудников. Согласно информации журналистов, NVIDIA пока одобрила использование памяти HBM3 производства Samsung только в ускорителях вычислений H20, предназначенных для китайского рынка, тем не менее, даже этот факт можно считать прогрессом, с учетом того, что ранее предлагаемые фирмой чипы «зелеными» браковались как несоответствующие ряду необходимых параметров.

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Несмотря на то, что Samsung считается крупнейшим в мире производителем чипов флеш-памяти, в сегменте HBM чипов корпорация отстает от своих конкурентов, таких, как SK Hynix и Micron Technology. Так, SK Hynix поставляет память HBM3 для нужд NVIDIA еще с середины 2022 года, а весной 2024 года компания начала поставлять и более продвинутые HBM3E чипы. По оценкам экспертов, Samsung придется вложить значительные средства, чтобы занять на рынке HBM памяти позицию, соответствующую амбициям руководства корпорации.