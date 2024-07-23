TITAN AI получит 512-битную шину памяти

Как сообщает Youtube-канал RedGamingTech со ссылкой на информацию, полученную от инсайдеров, компания NVIDIA планирует выпустить графический ускоритель под названием TITAN AI – судя по всему, это будет версия RTX 5090 со снятыми ограничениями, полностью или почти полностью задействующая возможности чипа, а также обладающая 512-битной шиной памяти. По предварительным данным, устройство будет примерно на 10% производительнее, чем RTX 5090.

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Ожидается, что TITAN AI получит 32 гигабайта видеопамяти, а RTX 5090 – только 28 гигабайт. Судя по названию модели, она будет предназначаться не только для гейминга, но и для ускорения вычислений в сфере искусственного интеллекта и нейросетей. Соответственно, стоит ожидать, что устройство будет стоить ощутимо дороже, чем RTX 5090 – впрочем, модели Titan никогда не были доступными по цене.

Информация о сроках дебюта игровых видеокарт Blackwell в настоящий момент несколько противоречива – одни источники говорят о 3-4 квартале 2024 года, другие же – о 1 квартале 2025 года. При этом изначально следует рассчитывать на выход одной-двух флагманских видеокарт, а более доступные предложения появятся лишь через несколько месяцев.